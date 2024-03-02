F1巴林開鑼　韋少排頭位被領隊性醜聞搶風頭

新一季F1在巴林開鑼，焦點仍然在爭取衛冕（車隊及車手）總冠軍的紅牛車隊上，麥斯韋斯塔本奪得今季首個頭位資格，然而車隊行政總裁兼領隊漢拿(Christian Horner)涉性騷擾風波則更成為車壇熱話，國際汽車聯會主席直言事件會「損壞這項運動」。

漢拿涉性騷擾風波雖然日前已獲紅牛車隊發聲明澄清，但續有匿名人向F1高層及過百位傳媒發放不當行為的證據，當中包括相片及訊息對話內容截圖，涉及色情信息，消息指FIA及F1賽會已就事件展開調查包括與漢拿對話，國際汽車聯會主席Mohammed Ben Sulayem周五在會議後直言:「這正是在損害這個運動，對我們來說是有害的。」

不過，Sulayem拒絕就二人的討論內容發表評論，但表示一名律師已代表紅牛進行徹底的調查，他亦強調:「保護我們的運動免受一切影響。」他續稱:「這是賽季的開始，F1變得如此受歡迎...我們只需要享受剛開始的比賽，為什麼要帶着負面情緒?」

至於今季首站的排位賽結束，爭取衞冕的韋斯塔本保持去屆的強勢，取得正賽排頭位資格，以0.228秒壓倒法拉利的勒卡歷，而平治的羅素則力壓法拉利的沙恩斯排第3，平治天王咸美頓則以第9位起步。