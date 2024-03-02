港超聯　「堅Sir」再對Chino 高手過招！

【東網按次收費直播】

「中銀人壽香港超級聯賽」周六（2日）於大埔運動場上演焦點戰，大埔主場出擊鬥東方。周中踢完「賽馬會菁英盃」的「綠戰士」，今場有多位主力復任正選，包括一對中堅加比爾及馬高士山度士，陳肇鈞及比迪高坐鎮中場，倒戈的盧卡斯與馬卡雷拿聯手攻堅；東方有余在言傷愈復出，同丹尼爾及馬高斯於中場串聯，支援箭頭巴科爾。

大埔正選：

94 謝家榮 [GK]

6 羅振庭

7 馬卡雷拿

11 盧卡斯

14 馬高斯山度士

16 陳肇鈞

23 蔡立靖

26 李家豪

33 加比爾 [C]

70 比迪高

99 鄭子森

東方正選：

1 葉鴻輝 [GK]

2 賀爾

3 高素巴耶夫

5 鐘樂安

7 巴科爾

14 余在言

21 丹尼爾

22 梁冠聰 [C]

23 馬希偉

27 馬高斯

30 黃梓浩

大埔後備：

1 錢兆琛 [GK]

41 林志基 [GK]

3 潘子希

4 馮冠鳴

8 彭欽蓬

20 王顯琛

25 張力行

27 黃祖心

31 翁煦濤

55 袁熙懃

77 郭縉諾

80 鍾偉強

東方後備：

26 廖富源 [GK]

6 郭崇毅

8 巴拉克

11 黃皓雋

15 黃浩然

16 梁振邦

17 柳志成

19 于楊

23 高銘浩

42 楊棟棋

44 柏拔

77 李俊霆

「中銀人壽香港超級聯賽」周六（2日）假大埔運動場上演重頭戲，大埔主場火併東方。已躋身成爭冠分子的「綠戰士」，為收窄與理文和傑志的分差，今場3分志在必得，且看有主力孫銘謙離隊後的東方，如何在作客情況下見招拆招。（on.cc東網周六下午3時按次收費直播）

大埔上場聯賽以1比1賽和理文，踢少1場情況下落後傑志6分排名積分榜第3，為追趕兩支前列強隊，今場可謂非常關鍵。「綠戰士」周中剛剛踢完「賽馬會菁英盃」，但盧卡斯、加比爾及比迪高等多位主力一律被收起，主教練李志堅直認是為今場聯賽留力：「東方成績壓力唔大，加上外援都好對辦，即使冇咗孫銘謙，其餘球員實力都足夠，今場會好難打。」

盧卡斯重返「綠戰士」後上陣5次斬獲7球，今場倒戈面對舊主，令他感到興奮：「我非常尊重東方，佢哋幫咗我好多，好似葉鴻輝等東方球員都好出色，加上有位好教練帶住，佢哋知道要點樣應付唔同對手，但呢場波對大埔好重要，相信我哋有能力擊敗對手。」至於入波後會否慶祝，盧卡斯則笑言：「好難講，前提係要入波先。」

孫銘謙剛落實轉戰中超加盟滄州雄獅，對於有主力前鋒離隊，東方主教練盧比度（Chino）認為球隊鋒力必定有所削弱：「『孫銘』係我哋好重要嘅球員，佢離隊對我哋影響好大，但同時好開心見到佢有機會喺中超展示實力，陣中仲有唔少具潛質年輕球員，我對其餘球員非常信任。」東方今季3鬥大埔取1和2負，Chino指今次作客會更難踢：「大埔陣中有唔少外援，實力已經與理文傑志非常接近，尤其盧卡斯重返港超後不停入波，希望佢呢場腳風唔好太順。」

季中加盟的巴拉克（Aki）隨即被委以重任，上場擊敗晉峰一戰，更成功斬獲加盟後的開齋波。今場有機會與前隊友盧卡斯交手，Aki也表示期待：「我同盧卡斯喺傑志做過隊友，佢好強壯擅長喺禁區內搵食，但我哋都有具質素本地童同外援球員，有信心可以踢出好表現。」丹尼爾坐完波監後，今場有望重返大軍名單。