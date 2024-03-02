單車新主帥下月落實　前總教練沈金康訓勉隊員

香港單車隊踏入龍年表現不俗，包括剛在印度新德里的場地單車亞錦賽勇奪2銀8銅，中國香港單車總會特別舉行春茗聯歡，主席梁鴻德表示新任總教練將於下月落實，將可全力為巴黎奧運作更好的部署，而去年底榮休的前總教練沈金康則勉勵港隊要繼續表現「香港隊精神」，並相信他們「愈轉愈快」。

港隊正為巴黎奧運備戰，單車會藉着隊員在亞錦賽後的小休，舉行春茗聚餐，更特別邀請已榮休的前總教練沈金康出席，這位年屆70、曾被人稱為「魔鬼教頭」的傳奇教練仍不忘為努力爭取巴黎奧運資格的港將打氣：「我們還有兩個項目未結束，希望大家努力爭取資格，取得資格的運動員在巴黎奧運上要努力拼搏，因為水平很高，所以一定要搏命。」

他亦寄語香港單車隊的職運動員繼續向前爭取成績，「還有明年的全運會，場地單車應該在香港（舉行），大家要表現出香港隊的精神，就是團隊的精神，大家團結努力爭取成績，相信單車隊的車人，愈轉愈快，我們是永遠向前的，跟新的總教練及其他教練配合，爭取更好成績。」

至於接任港隊總教練的人選，將於4月落實，單車會主席梁鴻德表示：「4月將會公布，屆時將與新任總教練開會為巴黎奧運作安排，目前我們要在香港站及加拿大站的國家盃全力搶分，特別是女子麥迪遜賽，港隊與烏茲別克相當接近，而亞錦賽烏隊亦追貼很多。」不過，他相信女子麥迪遜賽及李思穎的全能賽都有很大機會可以取得奧運入場券，而男子麥迪遜賽及全能賽則期望可以再加努力，取得資格。目前港單車隊已奪得男、女子公路賽的奧運資格。