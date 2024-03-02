亞運金牌女將楊倩玉欲復出　公路亞錦賽出戰混合團體

港協暨奧委會香港運動員就業及教育部（HKACED），與港協暨奧委會奧夢成真有限公司舉辦的「無憂追夢延續運動緣運動嘉年華」，香港單車運動員李思穎、楊倩玉、武術運動員莫宛螢、許得恩及柔道運動員徐淑琪等周六（2日）假屯門市廣場出席開幕禮。剛於亞錦賽勇奪2銀2銅的李思穎，期待場地單車國家盃可以主場爭取更佳成績及拿下麥迪遜奧運入場券，至於亞運公路單車金牌女將楊倩玉則表示有意復出，出戰6月的亞洲公路單車錦標賽。

「小女車神」李思穎早前於場地單車亞錦賽勇奪2銀（淘汰賽、捕捉賽）2銅（麥迪遜賽、全能賽），她表示：「滿意自己在參賽項目都有獎牌，但有點不滿意獎牌的顏色，特別是全能賽只得第3。自己在戰術上有太多失誤，同時可見對手有明顯進步，希望我在之後的比賽可以提升自己，取得更佳成績。」

3月15至17日舉行的場地單車國家盃是巴黎奧運積分賽其中一站，李思穎表示，「亞錦賽第一次和梁穎儀合作出戰麥迪遜，我們有一些地方需要改進，港隊目前於爭取巴黎奧運麥迪遜資格之路仍處於邊緣位置，希望今次主場出擊可以發揮更好，成功取得這項資格。當然我都好希望楊倩玉可以快點歸隊一起並肩作戰！」

亞運後宣布退役的楊倩玉坦言愈來愈想念單車，有意復出參加6月5至12日哈薩克舉行的公路亞錦賽男女混合團體項目：「真的，一天比一天『掛住』單車。看到隊友在場上拚搏，想到自己當初的模樣，我也很想加入他們，但現在面臨的是奧運會幾場大賽，我有點力不從心，加上身體的情況，還是要給自己一點時間（休養）。不過我很喜歡踩公路，如果能參加比賽幫助到他們，我會很開心。」