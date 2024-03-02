港超聯　冠忠南區4球擊敗香港U23

旺角大球場周六（2日）舉行1場「中銀人壽香港超級聯賽」，由香港U23惡鬥冠忠南區。最終南區憑趙聡悟、史提芬彭利拿、艾華及馬文政各建一功，以4比0擊敗香港U23。

有杜國樑離隊的香港U23，改由黎皚韜夥拍梁煒烽鎮守中路，郭子堦和鄭進泓掃蕩中場，林學曦創造突擊機會；至於南區，佐佐木周、鞠盈智及黎格爾組成中場鐵三角，李小恆及趙聡悟負責側擊，支援史提芬彭利拿數胡，艾華和冨慳凌央先列後備。

實力佔優的南區開賽後採取主動，3分鐘，李小恆左路窄角度勁射高出，15分鐘後，鞠盈智橫傳，史提芬彭利拿起腳被雲天樂沒收。22分鐘，趙聡悟右路傳入中間，李嘉耀攻門同樣未能射破雲天樂十指關。

香港U23其後有黃金機會，何家智接應傳中，門前僅僅挑高。39分鐘，郭子堦右路傳中，林學曦轉身抽射，伍瑋謙奮力救出。4分鐘後，南區1次美妙配合，後上助攻的陳凱柏射中楣。南區久攻之下，於上半場補時階段收到回報，李小恆斬入禁區，古安奴射中楣彈高，趙聡悟門前執雞，助南區領先1比0完半場。

南區下半場加強攻勢，54分鐘，佐佐木周頭槌頂入禁區，史提芬彭利拿射成2比0，2分鐘後，後備入替的艾華壓入禁區起腳，門前的梁煒烽未能阻止皮球入網，南區領先至3比0。戰至下半場中段，史提芬彭利拿連番起腳，但都未能射破香港U23血肉長城。72分鐘，艾華接應隊友積遜妙傳後單刀，惟被雲天樂用腳封出底線。80分鐘，馬文政門前錦上添花，南區最後贏4比0完場。