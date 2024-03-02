港超聯　陳肇鈞絕殺為大埔全取3分

「中銀人壽香港超級聯賽」周六（2日）於大埔運動場上演焦點戰，大埔主場出擊鬥東方。結果「綠戰士」憑陳肇鈞比賽尾段攻入全場唯一入球，繼首循環之後，再以1比0擊敗東方。

周中踢完「賽馬會菁英盃」的「綠戰士」，今場有多位主力復任正選，包括一對中堅加比爾及馬高士山度士，陳肇鈞及比迪高坐鎮中場，倒戈的盧卡斯與馬卡雷拿聯手攻堅；東方有余在言傷愈復出，同丹尼爾及馬高斯於中場串聯，支援箭頭巴科爾。

大埔開局遲遲未能入局，開局控球在腳的東方形勢佔優。8分鐘，大埔後場傳球失誤，巴科爾搶贏後踢前衝入禁區，謝家榮出迎及時解圍，但就被後者碰撞後。補時階段，比迪高窄角度罰球直射高出。余在言接應馬希偉直線，禁區內一射偏離目標，雙方半場互無紀錄。

換邊後東方繼續採取主動，50分鐘，巴科爾右路突破後傳中，馬高斯一射被馬高斯山度士擋走。3分鐘後，陳肇鈞禁區內窄角度起腳，被葉鴻輝救到。大埔其後換人，由鍾偉強入替比迪高。77分鐘，巴科爾接應角球，楔前柱頭鎚攻門，謝家榮將皮球擋往球門方向，再於入白界前拍走。85分鐘，馬希望偉禁區內一射，被謝家榮擋出底線。大埔在4分鐘後的角球攻勢終於有收穫，陳肇鈞禁區內亂戰中撞入，為球隊奠定勝局。主隊其後雖然有盧卡斯兩黃一紅被逐，但仍以1比0擊敗東方。