港超聯　談競逐香港足球先生　陳肇鈞：希望華人攞

大埔於周六（2日）「中銀人壽香港超級聯賽」以1比0擊敗東方，繼續緊追前列理文及傑志。其中首循環交手斬獲致勝入球的陳肇鈞（Philip），今場再做「綠戰士」救世主，攻入絕殺入球，Philip賽後表示已經習慣這個角色，並談到對競逐「香港足球先生」的看法，表示希望見到有華人球員獲獎。

大埔與東方今場戰況僵持不下，去到89分鐘，才靠陳肇鈞建功奠勝。算上今場，大埔今季聯賽至今4次以1比0比數擊敗對手，4次都是由Philip攻入唯一入球，每個入球都含金量都極高。屢次挺身而出做關鍵先生，Philip表示已經習慣，同時指出隊友功勞不可抹殺：「盧卡斯同馬卡雷尼拿為我開路，引開對手一兩位防守球員，見到佢哋都好努力，只係入唔到波，畀我做到最後埋門入波嗰位。」惟Philip認為球隊整體表現有待改善：「今日表現麻麻地較遲入局，希望下次入波可以早啲，我哋進攻方面係有待改善，要『堅Sir』再調教下，至於防守紀律就做得好好，要維持到季尾。」

隊友謝家榮也替Philip感到高興，賽後訪問期間，在一旁說希望Philip的入球，能為後者爭奪季尾「香港足球先生」增添籌碼。對於「香港足球先生」的競逐，Philip回應道：「希望今次（香港足球先生）係華人攞，呢幾年唔少華人球員踢得好好又冇回報，要有人企出嚟話畀大家聽，華人都可以做得到。」