利物浦心雄！大盤有着「諾」

星期六(2日)晚英超大戰，諾定咸森林主場迎戰「一哥」利物浦。「紅軍」近期氣勢如虹，捧走英聯盃冠軍後信心爆棚，為鞏固榜首優勢必定會全力出擊。加上利物浦近期以攻代守踢法成效極佳，今仗會貫徹主攻策略，捧3.5球入球大穩陣。(Now 621周六晚11時直播)

利物浦依家有半隊傷兵，尤其中後場缺少咗蘇保斯拉爾、遠藤航同阿歷山大阿諾特等主力，防守體系出現裂痕，連續5場聯賽都有失波。不過「紅軍」勝在火力充足，高普用簡單直接嘅進攻踢法效率甚高，近7場聯賽有6場攻入至少3球，總入球全開4球或以上。

贏完英聯盃之後，利物浦周中英足盃再以3球大炒修咸頓，一眾青訓球員「紅孩兒」踢到着晒火，18歲嘅丹斯上場入2球後，有望繼續獲委以重任，加上路易斯迪亞斯、加普等「師兄」傍住，火力完全唔需要擔心。

另邊廂，諾定咸森林護級形勢嚴峻，目前排喺尾4危險地帶，主場出擊絕對唔會坐以待斃。自從葡萄牙領隊紐奴上任後，森林踢法更具侵略性，6場聯賽都有入球（共10球），艾禾尼爾、艾蘭加、赫臣奧度爾等攻擊球員都有更佳發揮，今仗有力攻破利物浦防線，3.5球入球大穩開。

更多賠率：