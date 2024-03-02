港超聯　深水埗迎標準流浪望踢爭氣波

周日（3日）「中銀人壽香港超級聯賽」另一場頭場，深水埗會坐鎮深水埗運動場迎戰標準流浪。深水埗已休戰1個多月，季中又簽入多名新兵，今場面對近況一般的流浪，能否報回首循環大敗9球之仇，值得球迷留意。（周日下午3時開賽）

超過1個月後再出擊的深水埗，近日頻頻踢友賽保持狀態，主教練陳浩然就認為休戰期是好事：「我可以有時間將自己嘅理念擺入隊波，但始終太耐冇正式比賽，球員落場嘅感覺同節奏都要時間適應，希望先做好協防，減少失球數字。」季中轉會窗引入蘇沙及小田倉康太等多位新兵後，陳浩然認為現時深水埗實力已有所提升，但強調不會急於在今場賽事一口氣派出所有新球員。

標準流浪上場反負均業北區，聯賽錄得兩連敗，總監李輝立（Philip）承認球隊正處於低潮，面對同級對手表現明顯未符預期，盼餘下賽事能有所改善：「慢慢嚟，舊年都係下半季贏晒幾場上到前3，睇吓今年有冇咁好彩。不過深水埗最近踢得幾好，蘇沙相信好有威脅，但要睇吓佢狀態點，始終返咗巴西冇踢咁耐。」陣容方面，神田夢實今場能夠復出，惟林衍廷累積5黃停賽，林遼太亦正在日本養傷，預計月中才歸隊。