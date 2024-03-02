港超聯　理文主場喪攻晉峰

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周日（3日）為大家送上一場「中銀人壽香港超級聯賽」免費直播，由理文於將軍澳運動場鬥晉峰。「黃黑軍團」上場對大埔失分，榜首優勢縮窄至1分，今場面對各項賽事6場不勝的「粉紅兵團」，一定全力搶攻，隨時大開殺戒！（on.cc東網周日下午3時直播；港台電視32晚上10時播映）

「黃黑軍團」上場與大埔互交白卷，榜首優勢僅餘1分，主教練曾昭達表示球隊士氣未有因失分而受到影響：「球隊上下都保持正面，一直以來我哋目標都冇變，就係要贏晒所有聯賽賽事，去保持榜首優勢，大家目標一致。」理文今季曾試過在「賽馬會菁英盃」不敵晉峰，「達Sir」認為正因如此，球隊今場會變得更警惕，希望球員比對手展現出更強爭勝心：「相信今場球隊會係主導一方，要爭取先取得首名入球。」

胡晉銘亦同意球隊未有因上場失分而氣餒：「聯賽始終係長途賽，嚟緊下半季各隊實力拉近咗，大家都會有失分機會，相信我哋士氣未有太大影響。」聯賽再鬥晉峰，「晉銘」就強調球隊必須貫徹控球在腳踢法。

晉峰對上兩次面對理文錄得1勝1和，但兩場皆為「賽馬會菁英盃」分組賽，總教練何信賢認為參考價值不大，又指對方為保住榜首，今場一定強陣出擊，相信戰況會截然不同，並強調會先做好防守，盡量減少失球：「對上兩場失咗7球，成隊都有好認真去檢討，須要建立番自信先。不過大家實力差好遠，對面三叉戟又強，好難完全防範，唯有靠大家集中啲同走多步。」晉峰是役有後衞金賢昊因傷上陣成疑，袁世傑則繼續缺陣。

奧迪加（Benji）近3場，兩度以前鋒擔正，他指自己仍要時間適應新位置，對個人表現未算太滿意：「走位對比踢中場完全唔同，面對防守方嘅壓力更加大，要再保護個波好啲。」即將面對榜首理文，Benji直言屬於一場硬仗，但自己會盡力而為：「理文實力喺我哋之上，但只要我哋防守有記律性啲，不斷互相補位，絕對可以踢出驚喜。」

【兩隊預計正選陣容】

理文

門將：28.陳嘉豪

後衞：26.黃俊皓 32.杜度 5.余煒廉 4.立花稜也

中場：6.胡晉銘 16.顏樂楓 7.保利臣

前鋒：8.艾華頓 9.安尼亞 91.基華尼頓

晉峰

門將：1.龐焯熙

後衞：18.曾俊軒 77.金相佑 13.許澤崴 99.文智星

中場：19.林樂賢 8.邵昀俊 10.梅田小太郎

前鋒：33.李倫權 80.奧迪加 7.黃政德