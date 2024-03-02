港超聯　港會傷「鋒」鬥傑志好頭痕

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周日（3日）「中銀人壽香港超級聯賽」好戲連場，其中港會坐鎮香港足球會足球場迎戰傑志。港會上場以5球大敗，今場力求反彈，但「藍鳥」為追貼榜首，必定火力全開。（on.cc東網周日下午4時30分按次收費直播）

港會上場以0比5不敵冠忠南區，今場再與傑志交鋒，主教練東尼咸美頓（Tony）稱對方為緊逼榜首，爭勝壓力遠較港會大，鼓勵球員放開懷抱，嘗試做好防守，盡力為對手製造麻煩：「傑志係上季聯賽冠軍，難得可以同咁勁嘅對手踢，希望大家盡力表現自己，運用主場之利，同佢哋鍊過。」壞消息是泰亞高和福保羅皆有傷在身，未能候命。

今季多次在邊路製造威脅的莊文歷，則預計是役大多時候要留守後防，盼利用僅有的進攻機會，為球迷帶來驚喜：「我哋要踢得硬淨啲，唔好咁易被傑志打穿防守，同埋呢場球隊應該唔會有好多進攻機會，所以當有位攻上去嘅時候，要把握得好啲。」

至於傑志剛以6球大炒香港U23，聯賽4連勝下，暫時追至落後榜首理文1分，暫代主教練金東進（Kim）希望球隊可以延續勇態，面對港會再下一城：「港會擁有好多外援，主場經常可以製造驚喜，但我對球員有信心。餘下所有聯賽對我哋嚟講都係決賽，唔可以再失分，」對於主力周緣德離隊，Kim認為球隊目前仍有至少4名中堅可供調動，相信影響不大。值得一提，陳晉一已經復操惟狀態未足，費蘭度暫時則只能獨立訓練，兩人今場繼續缺陣。

後衞羅梓駿上場交出1次助攻，並獲選為「全場最佳球員」（POM），他指自己在亞洲盃回來後狀態不俗，今場作客港會盼繼續為球隊作出貢獻：「之前幾場一直喺旺角場，突然踢仿真草要啲時間適應。預咗港會主場會死守，關鍵可能係早啲入波，自己都會追取啲，嘗試壓上前助攻，同埋爭取入波。」

【兩隊預計正選陣容】

港會

門將：1.費查

後衞：18.積施利 4.劉學銘 5.菲杜化 23.白星馳

中場：7.莊文歷 16.溫俊 8.麥美倫 17.加斯特夫

前鋒：26.里奧 47.文家永

傑志

門將：86.保羅

後衞：2.羅梓駿 5.艾里奧 26.羅素 33.拉美治

中場：10.基爾頓 4.查理史葛 17.米基爾

前鋒：89.恩查 90.祖連奴 7.明加索夫