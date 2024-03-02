祖高爾：曼徹斯特是藍色的

本周末曼徹斯特市隨著曼市打吡來臨又將迎來一場主權之爭，但不可否認的是，這座城市目前是藍色的。

如果曼聯贏了這場比賽，他們最多也只是打擊一下曼城爭奪聯賽冠軍的雄心，而客觀公平地說藍月亮是目前這座城市的驕傲。

周中曼城對盧頓的恐怖表現，再次見證了任何嘗試阻擋這架藍月高速列車的人只是徒勞無功。

周二的比賽我們看到曼城處於最佳狀態，球員的輪換、節奏、動作、技術能力都完美展現出來。他們的表現非常出色，尤其是一對夢幻孖寶奇雲迪布尼和艾寧夏蘭特。

夏蘭特攻入5球，而迪布尼有4次助攻，我認為我們正在見證英超有史以來最強的二人組。儘管我知道此刻他們還沒有躋身最強二人組合排名榜前列，而孫興民和哈利卡尼目前佔據著榜首，但我認為我們正在見證兩位處於巔峰狀態的球員在與其他球員在截然不同的層次下一同作賽，他們當然會對周日的曼市打吡有舉足輕重的影響力。

另一邊廂，在取得了幾週的不錯成績後，曼聯在上仗聯賽對富咸時雖攻入一球，但最終被富咸絕殺全失3分。這是一個公平的比賽結果，因為富咸創造了不少機會並控制了比賽，而曼聯的表現卻乏善足陳。

考慮到海倫的火熱狀態，他的缺陣對曼聯來說無疑是一個重大打擊，但這也表明了曼聯目前對年輕且經驗不足的球員的依賴程度。雖然我知道年輕人可以提供不同的東西，正如我們在過去幾場比賽中在利物浦身上所看到的那樣，但像曼聯這種規模的球會和陣中所擁有的豐富資歷一隊球員數目，他們不應該每週依賴像海倫、阿歷真度加拿祖和緬奈般這樣的年輕球員決定成敗。雖然以上三子無疑都有潛力成為曼聯的偉大球員，但就紅魔鬼現時的情況而言，他們也需要球場上其他球員的貢獻。

雖然我在這場比賽中不太看好曼聯，但他們最佳取分的方法是參考車路士作客曼城球場時的做法。和車路士一樣，曼聯的反擊也具備速度，而這點正正是有機會擊中曼城要害的地方，當然還要配合勇敢的人盯人逼搶而贏回球權並迅速由守轉攻。如果你讓這支曼城能調整陣型或節奏，那麼任何對手都將陷入困境。

在擁有主場之利下，我不認為曼城會輸掉這場比賽。他們狀態正佳，並將會通過一場具有說服力的勝利去捍衛他們曼市覇主的地位。