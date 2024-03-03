利物浦99分鐘絕殺森林　紐尼斯再做救命英雄

氣勢如虹嘅利物浦，周日(3日)凌晨英超戲劇性贏波，作客諾定咸森林久攻不下情況下，憑達雲紐尼斯喺補時9分鐘最後一擊「絕殺」，1比0贏波兼打破40年作客森林不勝魔咒。烏拉圭前鋒紐尼斯再次成為救命英雄，令質疑佢能力嘅人收聲。

利物浦今場繼續有波比奇勒、干拿巴特利等新人擔正，對住屯重兵防守嘅主隊，利物浦有高達71%控球率，但真正入肉埋門欠奉，反而森林上半場有艾蘭加單刀被救出。踢到補時最後一刻，阿歷斯麥亞里士打禁區頂反搶，轉身交出精彩過頭波，後備上陣嘅紐尼斯門前頭槌頂入，聯賽連贏4場。

今場比賽期間，森林球迷不斷唱歌嘲諷紐尼斯：「你只係一個垃圾版嘅安祖卡路爾！」結果呢位烏拉圭前鋒就攻入全場唯一入球。Opta數據顯示，紐尼斯今季英超作客已入7球，3球係幫球隊先開紀錄、1球係追平入波、3球係喺補時攻入，繼作客紐卡素後第2次作客補時絕殺，含金量極高。

利物浦領隊高普賽後表示：「我就唔敢唱啲咁嘅歌去挑釁紐尼斯，我覺得紐尼斯嘅回應好好，或者森林球迷應該多啲唱！」對於球隊近走勢，高普就話：「如果你12日前話我知我哋會贏晒4場，我會話冇可能，但呢班球員喺咁嘅環境下做到，真係非常特別。」