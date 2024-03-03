熱刺、維拉驚險贏波　爭前4有惡鬥！

英超前4席位競爭激烈，排第4嘅阿士東維拉同第5位嘅熱刺，周日(3日)凌晨都要鬥到尾先驚險贏波。維拉作客盧頓要到89分鐘先絕殺贏3比2，而熱刺就喺尾段11分鐘內連轟3球，主場3比1反勝水晶宮，歐聯入場券爭逐有排鬥！

熱刺主場對水晶宮，上半場鬥迪姆華拿單刀失機，孫興民射門又中柱，半場悶和0比0。水晶宮喺59分鐘由伊比爾治伊斯轟入罰球領先，熱刺去到尾段先甦醒，77分鐘迪姆華拿近門射入、3分鐘後基斯甸羅美路頭槌頂入反超前，加上孫興民88分鐘鎖定勝局，得以3比1反敗為勝。

排第4位嘅維拉亦唔敢怠慢，佢哋作客盧頓上半場有奧尼屈堅斯梅開二度，但盧頓下半場急起直追，憑鍾達希同卡爾頓摩利斯入波追成2比2，不過維拉去到89分鐘，有左閘盧卡斯迪治尼殺上前場頂入致勝球，助維拉贏3比2。維拉依家有55分排第4位，領先踢少場嘅熱刺5分，同第6位嘅曼聯拉開到11分。

熱刺領隊普斯迪高路賽後表示：「呢場波我哋應該贏得更加輕微，但球員面對困境，心理質素有明顯提升，今場勝仗會令大家增強對熱刺足球嘅信心，我對結果好滿意。」