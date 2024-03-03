積遜空門又唔入　車路士逼和賓福特

今季成績令人失望嘅車路士，周日(3日)凌晨英超作客2比2逼和賓福特，車仔前鋒尼高拉斯積遜今場雖然有波入，但仍然係「大嘥鬼」浪費入球機會，上半場曾經面對空門失機，間接累車路士失分。領隊普捷天奴賽後承認自己唔受球迷愛戴，下台壓力大增。

車路士上半場形勢佔優，尼高拉斯積遜30分鐘突破越位，推過埋門將射空門，點知最後一射軟弱無力，被賓福特球員喺白界前解圍。呢位塞內加爾前鋒5分鐘後將功贖罪，接應文路古士圖傳中頂入。賓福特下半場反撲，羅亞斯列夫50分鐘追平，韋沙69分鐘精彩倒掛反超前2比1，車路士去到83分鐘至由阿素迪沙斯近門頂入，雙方2比2握手言和。

車路士近5場聯賽第4度失分，依家沉淪聯賽第11位，車仔球迷比賽中高唱「阿布拉莫域」同「摩連奴」個名，叫班主保利同普捷天奴滾蛋。普捷天奴賽後回應：「我聽唔到球迷唱咩，但輸緊波嘅情況下，球迷表達不滿係好正常。我知自己唔受球迷愛戴，我只可以接受，關係係要透過贏波嚟建立，我會努力去改變呢個狀況。」