球證吹走皇馬絕殺波　比寧咸爆粗抗議食紅牌

周日(3日)凌晨西甲出現極具爭議性一幕，皇家馬德里最後一擊由祖迪比寧咸頂入「絕殺球」，但球證捷西斯文沙路卻喺入波前一刻吹完場，判入球無效，導致皇馬作客只能打和華倫西亞2比2，祖迪比寧咸不滿判決，爆粗抗議，結果換來紅牌，賽後傳出雙方球員喺球場通道內爆發衝突，相信仲有手尾跟。

華倫西亞由曉高杜路、耶梅卓克各建一功，開賽30分鐘已領先2球，皇馬臨完上半場靠雲尼斯奧斯祖利亞入波追番1球，呢位巴西國腳76分鐘頂入，個人梅開二度為皇馬扳平2比2。

戰至補時8分鐘出現「戲肉」，巴謙戴亞斯右路傳中，祖迪比寧咸頭槌頂入，但球證捷西斯文沙路卻指入波無效，因為巴謙戴亞斯傳波一刻，佢已經吹完場。結果引起皇馬球員極度不滿，包圍捷西斯文沙路理論，當中以「入波球員」比寧咸最激動，呢位英格蘭國腳疑似爆粗，被捷西斯文沙路出示紅牌，將被罰停賽。

賽後皇馬官方發文批評球證判決：「一次前所未有嘅判決導致絕殺球被吹走。」據悉會方將提出上訴，雲尼斯奧斯祖利亞話：「我哋今場贏唔到，係有人唔想我哋贏。」似乎暗示存在「操控賽果」成份。

一波未完，一波又起，西班牙《塞爾電台》指完場後雙方球員喺通道內爆發衝突，雲尼斯奧斯祖利亞、魯迪格、丹尼施巴路斯牽涉其中。皇馬和波之後，領先第2位基羅納7分，但踢多1場。

皇馬將於周四(7日)凌晨歐聯16強次回合主場對RB萊比錫，未知今次事件會否影響球員發揮。