紅軍贏波靠錯判？森林班主「追殺」球證被趕

諾定咸森林主場0比1被利物浦「絕殺」，球證執法引起極大爭議，完場後森林班主馬連拿基斯衝落球員通道「追殺」球證，甚至想硬闖球證辦公室，最終被球場保安捉走。森林最近聘請嘅「球例顧問」卡頓保，亦表示會向英國職業裁判員公司(PGMOL)提出今場執法嘅疑問。

今場比賽補時8分鐘，去到96分鐘嗰陣森林仲係進攻一方，但球證保羅泰亞尼突然吹停比賽，畀利物浦中堅伊巴希馬干拿迪治療頭部傷勢，呢位法國中堅亦爭取時間極速起身。但比賽重開後，球證竟然冇將球權畀番森林，而係拎個波畀利物浦門將開波，雖然攻勢並冇直接構成入波，但就剝奪森林最後進攻機會，令利物浦最後階段反壓森林攻入絕殺。

森林班主馬連拿基斯完場後大怒，衝入球員通道狂鬧球證：「尊重下啲球員！尊重下啲球員！個個星期都係咁樣！」呢位希臘班主一度想衝入球證辦公室，但就被保安拉走。森林領隊紐奴賽後話：「唔好逼我講球證。我哋應遂獲歸還球權，但結果係利物浦拎到、反攻同埋入波。」

森林今季多次成為誤判受害者，球會早前聘請前英超判官卡頓保做「球例顧問」，卡頓保賽後表示：「球例好清楚，如果球證因為球員受傷而吹停，個波係要畀番吹停前擁有球權嗰隊，即係森林。保羅泰亞尼唔畀我提出問題，我會問番PGMOL。馬連拿基斯投資咗咁多錢落球隊，咁樣輸波發嬲都好正常。」