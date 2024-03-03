盧卡古戴巴拿齊發威　羅馬爭入前4重燃希望

周日(3日)凌晨意甲，羅馬作客以4比1大勝蒙沙，取得聯賽3連勝，爭入前4位重燃希望。羅馬2位前鋒盧卡古、保羅戴巴拿今仗齊發威，同樣有入波及助攻，令羅馬自從2016/17年球季之後，再次有2位球員單季聯賽入波達雙位數。

兩軍一開波就鬥攻，包括蒙沙前鋒米蘭杜歷頭槌攻門中柱彈出，戰至38分鐘，盧卡古回傳畀羅倫素柏歷堅尼射入打開紀錄。僅過4分鐘，保羅戴巴拿左路傳中，盧卡古射入拉開至領先2球優勢，呢位比利時國腳今季意甲有10球進帳，近12季歐洲5大聯賽有11季入波達雙位數。

換邊之後，保羅戴巴拿射入精彩罰球，加上里安度柏利迪斯主射12碼入網，羅馬領先4球大局已定之下，蒙沙靠左閘安祖卡邦尼遠射入網破蛋。

羅馬1月中炒咗摩連奴，改由名宿迪羅斯執教後，成績蒸蒸日上，現時僅落後踢少1場、排第4位嘅博洛尼亞1分，有望後來居出，奪取下屆歐聯入場券。

另外，保羅戴巴拿、盧卡古今季意甲已分別有12球及10球進帳，繼2016/17年球季嘅迪斯高(29球)、穆罕默德沙拿(15球)之後，羅馬再次有2位球員單季聯賽入波達雙位數，攻力明顯提升。