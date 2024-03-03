港超聯　港會傷「鋒」鬥傑志好頭痕

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「中銀人壽香港超級聯賽」周日（3日）連場激鬥，其中港會坐鎮香港足球會足球場惡鬥傑志。港會由費查把守最後一關，菲杜化和費利皮爾鎮守中路，溫俊及峇夏比掃蕩中場，劉學銘先列後備；傑志方面，伊高沙托尼和明加索夫負責側擊，支援祖連奴攻堅。

港會正選：

1 費查 ［GK］

2 周子謙

3 費利皮爾

5 菲杜化

7 莊文歷

16 溫俊

18 積施利 ［C］

19 簡嘉亨

26 里奧

32 峇夏比

47 文家永

傑志正選：

1 王振鵬 ［GK］

2 羅梓駿 ［C］

4 查理史葛

5 艾里奧

7 明加索夫

8 伊高沙托尼

10 基爾頓

17 米基爾

26 羅素

33 拉美治

90 祖連奴

港會後備：

88 邁亞 ［GK］

4 劉學銘

6 李俊諺

10 莊馬仕

17 加斯特夫

23 白星馳

24 斯特芬

31 博偉程

傑志後備：

91 石皓心 ［GK］

15 羅拔圖

16 陳俊樂

19 黃洋

28 鄭展龍

70 楊焯鈞

74 甘智健

96 馬斐

99 潘沛軒

周日（3日）「中銀人壽香港超級聯賽」好戲連場，其中港會坐鎮香港足球會足球場迎戰傑志。港會上場以5球大敗，今場力求反彈，但「藍鳥」為追貼榜首，必定火力全開。（on.cc東網周日下午4時30分按次收費直播）

港會上場以0比5不敵冠忠南區，今場再與傑志交鋒，主教練東尼咸美頓（Tony）稱對方為緊逼榜首，爭勝壓力遠較港會大，鼓勵球員放開懷抱，嘗試做好防守，盡力為對手製造麻煩：「傑志係上季聯賽冠軍，難得可以同咁勁嘅對手踢，希望大家盡力表現自己，運用主場之利，同佢哋鍊過。」壞消息是泰亞高和福保羅皆有傷在身，未能候命。

今季多次在邊路製造威脅的莊文歷，則預計是役大多時候要留守後防，盼利用僅有的進攻機會，為球迷帶來驚喜：「我哋要踢得硬淨啲，唔好咁易被傑志打穿防守，同埋呢場球隊應該唔會有好多進攻機會，所以當有位攻上去嘅時候，要把握得好啲。」

至於傑志剛以6球大炒香港U23，聯賽4連勝下，暫時追至落後榜首理文1分，暫代主教練金東進（Kim）希望球隊可以延續勇態，面對港會再下一城：「港會擁有好多外援，主場經常可以製造驚喜，但我對球員有信心。餘下所有聯賽對我哋嚟講都係決賽，唔可以再失分，」對於主力周緣德離隊，Kim認為球隊目前仍有至少4名中堅可供調動，相信影響不大。值得一提，陳晉一已經復操惟狀態未足，費蘭度暫時則只能獨立訓練，兩人今場繼續缺陣。

後衞羅梓駿上場交出1次助攻，並獲選為「全場最佳球員」（POM），他指自己在亞洲盃回來後狀態不俗，今場作客港會盼繼續為球隊作出貢獻：「之前幾場一直喺旺角場，突然踢仿真草要啲時間適應。預咗港會主場會死守，關鍵可能係早啲入波，自己都會追取啲，嘗試壓上前助攻，同埋爭取入波。」