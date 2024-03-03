港超聯　角球攻勢發圍　理文反勝晉峰

周日（3日）將軍澳運動場上演「中銀人壽香港超級聯賽」賽事，理文主場再出擊迎戰晉峰。結果靠保連奴大演帽子戲法，加上徐宏傑建功，以4比1反勝憑金賢昊射入半場笠射一度領先的晉峰，重返勝軌。

「黃黑軍團」有李毅凱加盟後首次擔正，與荷西安祖拍檔中堅，顏樂楓、胡晉銘及保利臣組成3人中場，前線繼續有艾華頓、安尼亞及基華尼頓攻堅；「粉紅兵團」則有首次戴起隊長臂章的金相佑等4位南韓外援擔正，日援梅田小太郎坐鎮中場。

晉峰開局一度嘗試前場緊迫，不過理文好快站穩陣腳。13分鐘徐宏傑傳中，造就基華尼頓頭槌頂入，不過球證檢查完VAR後，認為徐宏傑批肘犯規在先，判入球無效。及後基華尼頓因傷未能堅持比賽，要由保連奴入替。補時階段，安尼亞左路出波，艾華頓窩利一射，被龐焯熙托出底線，緊接保利臣拉弓勁射又告高出。晉峰半場成功守住理文攻勢。

換邊後理文繼續搶攻，60分鐘，艾華頓高波傳入禁區，保連奴接應一頂中楣彈出。全場機會不多的晉峰，65分鐘，有金賢昊剛剛推過半場就起腳，成功笠過陳嘉豪，為客隊先拔頭籌。但晉峰的優勢僅僅維持2分鐘，保連奴就接應角球頭槌建功，為理文追平。71分鐘，後備入替的張憙延開出角球，徐宏傑跳頂入網，為主隊反超前。及後理文獲得12碼機會，可惜艾華頓操刀中楣彈出。比賽後段，保連奴把握角球機會，以及保利臣的傳送，再連入兩球，為理文鎖定4比1勝局。