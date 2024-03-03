港超聯　助攻帽子戲法　張憙延望爭正選

理文於周日（3日）上演的「中銀人壽香港超級聯賽」，主場以4比1反勝晉峰，過程有驚無險。下半場後備入替的張憙延（Marcus）貢獻3次關鍵助攻，成為球隊贏波功臣。Marcus希望繼續交出好表現，在理文甚至港隊正選陣容中，爭奪一席位。

主場出擊的理文今場遲遲未能打破僵局，教練團換邊後決定變陣，派出張憙延加強攻勢，他沒有辜負教練的信任，3次靠開角球助攻隊友，賽後更被選為全場最佳球員（POM）。「角球本身唔會係我去開，咁啱教練團叫我去開，攞到3個助攻好開心，最緊要球隊攞到3分。」Marcus賽後表示。這位23歲翼鋒今季7次聯賽披甲，多數以後備身分上陣，他表示會視正選位置為奮鬥目標：「希望靠好表現慢慢說服教練團，同外援球員形成良性競爭，爭多啲正選。」

Marcus今年初有份隨港隊出戰亞洲盃決賽周，雖然上陣時間不多，但他認為那次經驗令他進步不少。有份入選最新一期港隊世盃外初選名單的Marcus，也希望在代表隊陣容中爭一席位：「亞洲盃雖然冇乜上陣時間，但透過練波同友賽，成個過程係令自己有進步同提升，學到好多嘢。嚟緊首先要爭取入到決選名單，依家每個位置都好難爭，但我相信有表現有能力，自然會有得踢。」