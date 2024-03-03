捉鬼高手夏蘭特弗到爆　曼城強勢速擒曼聯

英超上演「曼徹斯特打吡戰」曼城主場硬撼曼聯，「藍月亮」曼城走勢凌厲，近9場聯賽取得8勝1和，為搶分爭奪榜首，必定搏到盡。反觀「紅魔鬼」曼聯缺少射手海倫，加上防線人腳不整兼多甩漏，恐怕難以抵擋對手強攻。翻查雙方近5次聯賽交鋒，曼城有4次上半場領先，一於直取半場主勝。（Now 621及611周日晚11時30分直播）

今季英超三強鼎立，利物浦、曼城、阿仙奴咬住上，爭標路上絕對冇失分空間，「藍月亮」今仗該會先下手為強，盡快爭取領先，以免夜長夢多。事實上，「藍月亮」一向踢法進取，艾寧夏蘭特、菲爾科頓、祖利安艾華利斯都具備上乘入球能力，特別係夏蘭特屬於捉「鬼」高手，佢入「城」以來，3次喺英超對曼聯，合共射入5球及3次助攻，包括上季主場鬥「紅魔鬼」，上演「帽子戲法」，可見曼聯防線遇上呢位挪威國腳，顯得一籌莫展。加上夏蘭特剛於上場英足盃轟入5球，銳不可當，配合中場奇雲迪布尼源源不絕傳送，曼城有力迅速打開紀錄。

另邊廂，曼聯早前曾經取得英超4連勝，但自從射手海倫受傷，球隊立即打回原形，上輪聯賽主場更以1比2不敵富咸，難免打擊士氣。「紅魔鬼」上場英足盃對弱隊諾定咸森林，都要踢到89分鐘先至入波險勝1比0，今仗更加難以威脅到曼城防線。曼聯不但進攻乏力，後防亦不穩，左後衞勞基梳爾養傷，今季最可靠嘅中堅哈利馬古尼都傷埋，令防線雪上加霜。加上「計時炸彈」奧拿拿經常犯錯，對手只要射中目標，往往就能取得入球，因而被嘲諷為「射正亡」門將，相信曼城上半場入波領先機會甚高，半場主勝值捧。

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