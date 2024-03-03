港超聯　傑志3比1輕取港會

「中銀人壽香港超級聯賽」周日（3日）連場激鬥，其中港會坐鎮香港足球會足球場惡鬥傑志。最後「藍鳥」在米基爾、明加索夫和祖連奴各建一功下，以3比1擊敗一度有里奧追成平手的港會。

港會由費查把守最後一關，菲杜化和費利皮爾鎮守中路，溫俊及峇夏比掃蕩中場，劉學銘先列後備；傑志方面，伊高沙托尼和明加索夫負責側擊，支援祖連奴攻堅。

開賽初段，明加索夫左路傳中，疑似省中周子謙手部，球證起初直指12碼點，但觀看VAR後認為周子謙沒有犯規，取消極刑。22分鐘，米基爾按應妙傳，禁區內勁射柱邊出界。其後伊高沙托尼壓落底線傳中，省中菲杜化手部，VAR覆核後確認菲杜化禁區內犯手球，米基爾29分鐘射入12碼，助球隊領先。

但2分鐘後，港會反擊機會，莊文歷右路傳中，里奧射成1比1。44分鐘，莊文歷接應長傳，右路窄角度施射，僅告柱邊出界。上半場補時階段，「藍鳥」於1次罰球攻勢，把皮球送入網窩，但米基爾越位在先，入球無效，不過之後查理史葛放長傳，明加索夫頂入死角，客隊領先2比1入更衣室。

傑志下半場仍未收手，基爾頓嘗試遠射又僅偏離目標。隨後莊文歷右路擺大位起腳，被王振鵬沒收。戰至66分鐘，基爾頓殺入禁區攻門，祖連奴門前加一腳，助客隊擴大比數。主隊71分鐘調入加斯特夫加強攻力，但都兩隊都沒有改寫紀錄，傑志以3比1勝出，全取3分。