利華古遜常煲魚生粥　搶分精打細算

德甲焦點戰，尾3嘅科隆主場惡鬥「1哥」利華古遜。呢場睇落強弱懸殊，不過科隆易帥後靠穩健防守，頻頻搶到分，為護級一定繼續擺鐵桶陣，利華依然形勢大好，唔使心急睇定先食，2.5球細盤有分頭捧得過。（Now 638周日晚10時30分直播）

原本非常危殆嘅科隆，歇冬期間決定換帥，由前巴素利教頭添姆舒侯斯接手，佢領軍7仗聯賽獲1勝4和2負，袋走7分，現時排喺尾3，護級重現曙光。自從添姆舒侯斯上任後，科隆防守有明顯改善，除咗對多蒙特慘吞4蛋外，其餘場均最多只失1球，單計近5場僅1敗，全開2球或以下，預計今仗都會照辦煮碗死守。

另邊廂，榜首利華依家打少1場下，領先剛剛失分嘅次席拜仁7分，如果今場贏波，更可甩開10分，聯賽冠軍可謂坐定粒六，確實唔使急於搶攻，睇住對手出現漏洞先拮佢一刀。實際上利華自歇冬後各項賽事踢咗8場，雖然取得7勝1和，但其中5場勝仗係小勝1粒，不時出現久攻不下情況，其中鬥奧格斯堡、RB萊比錫、史特加係末段先奠勝，贏得驚險，今仗造訪防守回穩嘅科隆，隨時再煲魚生粥，入球細值得捧場。

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