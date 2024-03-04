曼城反勝曼聯創歷史　世界級科頓成紅魔剋星

周一(4日)凌晨英超「曼市打吡」，作客嘅曼聯被睇淡下先開紀錄，不過曼城始終技高一籌，控制大局下憑「世界級」菲爾科頓2個精彩入波，史上首次喺「曼市打吡」反敗為勝，同榜首利物浦差距收窄至1分。輸波嘅曼聯仍然排第6位，但落後第4嘅阿士東維拉11分，領隊坦哈格賽後堅持仍有機會拎到歐聯入場券。

曼聯今場屯重兵喺後防踢穩守突擊，果然喺8分鐘收到奇效，奧拿拿大腳斬上前場，般奴費南迪斯頭槌回傳，拉舒福特第一時間轟出「火箭式」重炮彈楣底入網。曼城失守後圍攻曼聯，但菲爾科頓單刀同洛迪卡斯簡迪妙射都被奧拿拿救出，完半場前艾寧夏蘭特門前2碼射高，注定半場要落後返更衣室。

下半場曼聯開始跟唔上節奏，56分鐘菲爾科頓禁區頂推順，左腳轟出世界波追成平手。以3分為目標嘅曼城，80分鐘用簡單撞牆撕破曼聯防線，菲爾科頓深入禁區窄角度射入。大勢已去嘅曼聯補時階段再有蘇夫恩岩拉伯特後場甩波，造就艾寧夏蘭特射成3比1，「曼市打吡」史上曼城首次喺先落後下反勝。

23歲嘅菲爾科頓今場光芒四射，領隊哥迪奧拿賽後大讚：「科頓經常都有入波，但佢依家嘅入波係決定性，當你做到呢一點，你就成為更高層次球員，以呢個年紀成為世界級球員就係靠不斷贏波。」菲爾科頓今季各項賽事入18球，打破個人最佳紀錄，而且歷來「曼市打吡」累積6球，係阿古路(8球)之後曼城最多，榮登新一代「紅魔剋星」。

輸波嘅曼聯喺英超連輸2場，依家落後前4位置11分，不過坦哈格仲未放棄爭逐歐聯資格：「形勢可以喺短時間內出現變化，我哋之後比賽都要當決賽咁踢，盡量拉近同前面距離，唔好忘記第5位都有可能踢歐聯，所以更加唔可以放棄。」曼聯落後第5位嘅熱刺6分，而且比熱刺踢多1場，爭前5都唔容易。