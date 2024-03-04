外流港將　新帥上任　茹子楠：唔一定打死右閘

中超周日（3日）繼續上演第一輪賽事，效力梅州客家的外流港將茹子楠壓軸出場，對上海申花正選踢足全場。梅州客家經歷換帥後，「茹子」表示今季自己或會出任更多位置，但強調目標仍然是站穩正選；同時他又提醒一班首戰中超的港將，要處理好心態。

兩隊在新球季首戰同樣強陣出擊，各自派出5名外援應戰，而效力梅州客家的港將茹子楠，則以正選右閘姿態上陣，對方在香港出生的戴偉浚先列後備。面對剛捧走中國足協超級盃的上海申花，梅州客家大部分時間受壓，半場雖成功守和0比0，但下半場卻連失兩球。比賽尾段「茹子」離門30多碼嘗試起腳遠射，被對方後衞擋出，最終梅州客家主場以0比2落敗。

「茹子」今場踢足全場，但未能幫助梅州客家力保不失，賽後他坦言自身表現僅屬正正常常，未算太突出或者太差，但認為球隊人腳變動不少，場上默契仍有待加強。梅州客家上季僅排第11位，今季改由西班牙少帥栢保羅執教，「茹子」透露自己或會出任更多位置：「教練轉咗，戰術上有啲唔同，佢都問我除咗右閘仲踢到咩位，我話右翼、攻中同防中都ok，可能唔一定打死一個位。」踏入第3年征戰中超，「茹子」亦提到個人目標：「每一年踢波爭正選係我首要目標，之後再逐步逐步嚟，同埋上年嘅數據唔太好，今年希望各方面都有所提升。」

梅州客家下周六（9日）將會作客面對河南酒祖杜康，「茹子」有機會與另一港將周緣德合演「香港打吡」，他直言十分期待：「對住香港隊隊友感覺一定好特別、奇妙，始終之前練波成日見到，上年對『細佬』（梁諾恆）、Vas（勞烈斯）都試過，今年仲要對4個，簡單啲有8場波會對到。」作為中超大師兄，「茹子」又不忘給出建議予一班初來報到的港將：「身處外地，你係好難番到屋企，點都會有啲home sick（恩鄉）問題，依樣嘢要慢慢適應。可能「孫銘」（孫銘）、周緣德喺較北啲地方，放兩、三日假都未必番到香港，佢哋心態更加要處理好，我覺得心情好嘅話，自然球場表現都好。」