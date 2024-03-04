祖高爾：兵工廠作客爆「錫」無難度

錫菲聯與阿仙奴的對決可能是本周足球界最沒有懸念的比賽之一。

錫菲聯狀態欠佳，儘管表現近期略有好轉兼且曾取得勝利，但今季他們仍是英超的降班膽。

我喜歡錫菲聯的領隊基斯懷特，我認為他是一位優秀的教練，但不幸的是我認為他繼承了一支不是為了留在英超聯賽而打造的球隊，這完全反映在各項數據上。

目前錫菲聯在以下多項數據中英超墊底，包括：

-最少控球率

-最少進球數

-最少射門次數

-最少射中目標

-最多偏離目標射門

-失球數字最多

-上半場和下半場失球數字最多

這使錫菲聯目前落後護級安全區多達11分，可謂水深火熱。

不幸的是，我們在上仗與狼隊的比賽中看到錫菲聯隊友之間的挫敗感在球場上爆發並出現內訌。雖然我不認同他們的做法，但我不介意看到這樣的情況，這表明球員們很著緊球隊的成績並對此感到失望，他們只需要將悲憤轉化為場上的動力並團結在一起，而不是互相指責。如果他們能做到這一點，可能會取得更多的分數，然後誰知道季尾會發生甚麼事情。

然而，任憑錫菲聯多麼努力，他們週一晚上迎戰的球隊實在太難應付。阿仙奴的狀態非常出色，儘管在歐聯對波圖的比賽遇上了一點小挫折，但在面對其他對手時兵工廠可謂火力全開。

對此前場球員當然會得到讚揚，但我想指出的重點是阿仙奴堅固的防守，到目前為止他們是全英超中失球最少的球隊。我在上周的文章中提到，他們的防守結構如何讓他們的前場球員自由地發揮，如果他們能夠保持陣容健康，他們將有很大的機會延續近期的強勢。

阿仙奴在上季季尾因傷失去了威廉沙列巴，這讓他們失了方寸並開始表現下滑。如果兵工廠今季能讓其保持健康，他們將能一路緊追曼城和利物浦。除此而外，他們防守結構的另一個變化是源自於辛真高的缺陣。在之前的比賽中，我們經常看到他扮演内收中場的角色，而當他缺陣時，阿仙奴傾向於使用更傳統的後衞四人陣型，並減少閘位球員內收的情況，這使得他們不容易被打反擊和減少球員發現自己失位的情況。我認為如果辛真高傷愈回歸，阿迪達也會堅持這陣子的踢法並有助釋放前場進攻球員的表現。

今仗的比賽我看不到有任何的懸念，阿仙奴作客將輕鬆擊敗對手。