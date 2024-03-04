室內田徑世錦賽　卓爾頓「紅頭」破世績

在蘇格蘭舉行的世界室內田徑錦標賽展開，周日（3日）再有世界紀錄誕生，卓爾頓（Devynne Charlton）在女子60米欄以7秒65「跨」出世績，而另一焦點落在「瑞典鳥人」杜普蘭蒂斯身上，成功衞冕撐竿跳金牌，卻錯過了再寫世界紀錄。

28歲的巴哈馬女將卓爾頓在女子60米欄決賽跑出7秒65的新世界紀錄，擊敗法國及波蘭跑手奪金，染上了「粉紅頭」的卓爾頓賽後坦言:「這個成績對我很大意義，因為我一直都給自己目標，技術上我沒有太大改變，但我在跑道上很努力，以確保自己在身心上都以保持健康的狀態。」

至於同日的焦點則是24歲的「瑞典鳥人」杜普蘭蒂斯，他早前在法國全明星賽做出6米02的今年世界最佳成績，外界對他在世錦賽充滿期望，並預計可再將世界紀錄再推高，這位世界兼奧運金牌得主最終跳出6米05衞冕室內賽世界冠軍，然而試跳6米24爭破自己保持的世界紀錄（6米23）卻未能成功。

此外，日前在女子400米決賽以49秒17打破了世界紀錄的荷蘭美女跑手寶爾，協助荷蘭接力隊以3分25秒07奪得4X400米接力冠軍，成為「雙冠王」。