丹恩奴域：8強開打　艾納斯可先拔頭籌

毫無疑問艾阿恩是一支強隊，而他們也於亞冠盃的賽場上曾經有過風光的歷史，但如今他們將會於8強迎來一場硬仗，事關財力上他們的確難以跟沙特阿拉伯最大球會作出比拚。

然而，足球賽事總會有機會出現爆冷的情況，而艾阿恩陣中亦有一位優秀及入球觸角十分高的射手葛祖拿巴坐鎮。他面對拿薩夫時攻入一個令人難以置信的第一時間抽射入球，盡顯身價，所以艾納斯的中堅拉樸迪將要對他作出嚴密看管。

蘇菲恩拉希美是艾阿恩的另一巨大威脅。他於前場表現醒神，能夠為隊友製造機會之餘，自己亦可以取得入球，所以我認為他將會為艾納斯的防守球員帶來問題。

基斯坦奴朗拿度理所當然地將會是艾納斯的焦點人物，並於16強首次回合都有入球進帳下，當然渴望可以取得更多入球。艾阿恩的防守並不算十分穩固，所以我認為基斯坦奴朗拿度及泰利斯卡會在高空攻勢上為他們帶來麻煩。

另外，波索域亦是艾納斯陣中影響力相當大的球員。他用波聰明，無論是分波到邊路位置或於中路作出傳送也好，往往都能夠協助球隊策動攻勢，所以他會擔當重要的角色。

由於沙迪奧文尼及奧達維奧也在陣中，他們擁有多個攻擊選擇，不過外援出場名額有限，換句話說並不是每一個球員都能夠上陣。

艾阿恩主場出擊將有力一拚，但艾納斯每一個位置的實力都較強，所以我預計他們今仗可以作客贏波，領先首回合。