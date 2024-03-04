【亞冠盃】艾阿恩艾納斯大手交易

亞冠盃西亞區4強首回合，艾阿恩主場迎戰艾納斯，阿聯酋球隊艾阿恩狀態不俗，各項賽事4連勝，今仗更加要把握地利爭取贏波，否則次回合作客會非常難踢。沙特豪門艾納斯射手C朗上場聯賽「坐波監」，正好畀佢叉足電，準備全力數胡。睇番艾阿恩近8場亞冠盃有7次總入球開3球或以上，一於再追2.5球嘅入球大。（HOY TV 76台周二凌晨零時直播）

論外援星味，艾阿恩的確不及對手，但勝在實而不華，其中多哥前鋒古度拉巴今屆亞冠盃有6球進帳，仲多過C朗1球，加上摩洛哥國腳拉謙美入咗5球。艾阿恩有呢兩位優秀射手助陣，可以大踢悅目進攻足球，今屆亞冠盃4次主場出擊，取得3勝1負，合共轟入11球，但同時亦失7球，攻強守弱特質明顯，當然要盡量發揮進攻上嘅優點，力爭擊敗艾納斯。

至於艾納斯入波能力更強大，C朗射術固然超班，拍檔塔利斯卡腳風亦非常順，近兩次上陣入5球，加上沙迪奧文尼、波索域、奧達維奧艾美臣等中前場猛將，艾納斯要攻破艾阿恩大門並唔困難。特別係C朗早前被指做出「猥褻動作」，被沙特足總罰停賽1場，谷埋一肚氣，今仗復出勢必爭取入多幾球作出「反擊」，可望與艾阿恩合演入球騷。

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