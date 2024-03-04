「傑運」公眾投票踴躍　男足、7欖鬥得激烈

有香港「體壇奧斯卡」之稱的2023年度香港傑出運動員選舉已經進入白熱化，適逢去年杭州亞運會香港運動員取得輝煌成績，爭逐今屆「傑運」榮譽更為激烈，港協暨奧委會鼓勵公眾人士參與網上投票，以支持心目中的傑出運動員。

本年度的選舉共收到了來自54個體育總會共118個提名，將由評審團、傳媒及公眾人士投票選出各個獎項得主，港協於周一（４日）特別舉行了傳媒投票活動，以選出上年度表現出色的運動員。至於公眾投票方面，於上月中已展開，在四個選項中都鬥得相當激烈，競逐「香港傑出男運動員」方面，「劍神」張家朗稍有優勢排名首位，然而網球的黃澤林及羽毛球的李卓耀緊貼其後，而「香港傑出女運動員」的爭逐上，「超級飛魚」何詩蓓與劍擊女神江旻憓的投票率相當接近，暫列第3位的桌球天后吳安儀的走勢也相當不俗。

本屆傑出運動員選舉繼續設有四個組別獎項，包括「香港傑出男運動員」、「香港傑出女運動員」、「香港最佳運動組合」及「香港最佳運動隊伍」，選舉結果將於4月24日在香港會議展覽中心舉行的頒獎典禮中揭曉。