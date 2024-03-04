多年堅持迎出頭天　呂卓芹：唔想淨係做後備

港超近年不少年青球員成功上位，不過由於競爭激烈，被忽視及放棄的亦為數不少。今次訪問主角為呂卓芹，他早在2021年已經出道，但過去兩季卻未獲太多上陣機會，今季轉戰晉峰後終於迎來其「出頭天」：「依家都20歲，唔想好似以前咁淨係後備落場，目標攞到更多正選，去證明自己，唔好浪費一直以來付出嘅努力。」圖／文：李浚湣

呂卓芹由小學開始接觸足球，之後踢過流浪、理文及大埔青年軍，最終在2021年從東方青年軍提拔上一隊，初嘗職業足球的滋味，更隨即有份在「亞協盃」分組賽披甲。不過他翌季未受重用，之後離隊轉投標準流浪，但上陣時間仍然不穩定，他承認當時的確感到迷失：「明白以前喺東方、流浪陣中有好多具經驗球員，但都懷疑過自己係咪能力未夠，曾經有諗過放棄，落番甲、乙組踢。」不過「阿芹」未有氣餒，最終今季選擇加盟晉峰，繼續在足球路上奮鬥：「由細到大堅持咗咁耐，唔想因為少少挫折就放棄，同埋我覺得自己仲細個，唔差在堅持多幾年，所以都想爭取留喺超聯。」

過往發揮機會雖未算太多，但「阿芹」直言能為大球會東方效力，絕對是十分難得，尤其可從「傻邦」（梁振邦）等老大哥身上「偷師」，更令自己獲益良多。踏入第3季征戰超聯，「阿芹」表示已習慣應對壓力，心情逐漸由緊張變成享受，來到以年青球員為骨幹的「粉紅兵團」，暫時上陣已接近20次的他，承諾將會肩負起更大責任：「一開頭依種感覺冇太強烈，恃住自己仲細個，但當球隊接連有好多傷兵，就覺得係時候要企出嚟，落到場會出多啲聲。因為當初如果晉峰冇畀機會我，已經渾渾噩噩落咗去甲組。」

由於晉峰後防季初經歷傷病潮，自青年軍起慣常擔任防守中場的「阿芹」，因身形高大亦少不免客串中堅，他承認需要時間適應，表現亦未符預期：「我諗10分得4至5分，未達到心目中表現，好多場唔係失一兩球咁簡單，嗰陣場場都失4球或以上，好多失波可以避免，依家慢慢進步緊。」提到今季目標，除了上陣時間外，「阿芹」今季原來亦另有所盼：「細個好渴望入波，暫時入咗第一球，希望陸續有嚟。當然有機會都想入港隊，香港人代表港隊比賽係好多人嘅心願，對上一次入選已經係U19，冇踢幾年，希望今季有更好表現，吸引教練認同。」

【呂卓芹檔案】

出生日期：2003年12月25日（20歲）

身高：1米83

司職：防守中場、中堅

球衣號碼：29

曾效力球會：東方、標準流浪

現效力球會：晉峰

本身讀書成績中等的「阿芹」，中學畢業後毅然放棄學業，務求能夠專心踢足球，兼在職業生涯做出一點成績：「讀過一年理工大學副學士，之後就冇讀，屋企人當初都有啲質疑，好彩之後都好支持。讀書加踢波對我嚟講有啲吃力，始終住天水圍，之前要朝早出將軍澳練波，再去紅磡上堂，夜晚先番屋企。」「阿芹」續指這個決定的確有點冒險，同時亦有助更加堅定自己的意志：「唔好話香港隊，要踢到出名或者大球會要，都唔係易事，如果最尾做唔到，其實就咁浪費咗幾年。但一定唔會後悔，始終依條路係自己選擇。」