阿仙奴屠殺錫菲聯　創英格蘭史上大炒紀錄

勢如破竹嘅阿仙奴，周二(5日)凌晨英超創造歷史，佢哋作客6比0「屠殺」錫菲聯後，成為英格蘭足球史上首支連續3場作客贏5球或以上球隊。阿仙奴聯賽7連勝後追上「爭標組」，落後榜首利物浦2分、同次席曼城相差1分，而且阿仙奴得失球(+45)佔上風，3隊爭霸有惡鬥！

阿仙奴作客榜尾嘅錫菲聯，一開波就瘋狂進攻，2分鐘內已有中楣同救空門嘅險象，5分鐘就由馬田奧迪加特先拔頭籌。阿仙奴之後逼到錫菲聯後防擺烏龍，加上加比爾馬天尼利、夏維斯同迪格蘭賴斯各建一功，半場就領先5比0。「兵工廠」下半場明顯收油，仍靠賓韋特遠射入波，最終大勝6比0完場。

阿仙奴踏入2024年後英超7戰全勝，總共攻入31球，平均每場入超過4球，近3場作客分別6比0贏錫菲聯、5比0贏般尼同6比0贏韋斯咸。據Opta數據顯示，英格蘭頭4級聯賽歷史上，從未有球隊試過連續3場作客贏至少5球，阿仙奴就成為史上第1隊。

領隊阿迪達賽後表示：「我好開心，球隊交出高水平表現，一開波已經見到球員嘅決心，贏到3球之後都冇放鬆，因為我哋一直追求做得更好。」對於下輪聯賽利物浦同曼城兩虎相鬥，阿迪達就回應：「冇咩好講，我哋要先踢好自己嘅比賽。」阿仙奴下仗會主場對賓福特。