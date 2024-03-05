丹恩奴域：全北蔚山首回合握手言和

我相信所有8強賽事當中今個對碰最難預測，皆因全北汽車及蔚山HD的實力都非常接近。

全北汽車上一圈成功淘汰另一支韓職球隊浦項制鐵，今季表現強勁。他們後防看來相當穩固，一對中堅頂上功夫出眾，死球攻勢時亦具危險性，而中場球員的技術也相當好。

前線方面，前蔚山HD翼鋒李東俊的速度有可能會成為一大威脅，他將會夥拍南韓國家隊的正選右閘金太煥。這個關鍵區域有可能相當關鍵，他們會嘗試突破對方防線，並為中路的前鋒奧路保作出供應。

我認為蔚山HD的右路也會出現類似的有趣比拚情況。安原上於上一圈擊敗甲府風林時於翼鋒位置表現出色，今仗他將會面對南韓正選左閘薛永佑，所以這是另一個精彩的鬥法。

前線方面，周敏圭雖然於韓職表現出色，但他之前於亞冠盃的表現並不突出，直至上一圈面對甲府風林時才於兩回合一共攻入3球。他是一位入球觸角相當高的射手，如果他在禁區內取得攻門機會的話，我肯定他有信心轉化為入球。

正正這個原因，我認為兩隊的翼鋒將會擔當重要的角色，換句話說一對閘位球員定要交出最好表現，以防對方突破自己身後位置，向前鋒作出傳中球。

由於雙方質素甚高及亞冠盃經驗豐富，故我認為首回合最終兩軍會握手言和，打成平手。