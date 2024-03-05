荷蘭美女寶爾網上爆紅　因為口音似米奇

世界室內田徑錦標賽在蘇格蘭正進行得如火如荼，日前打破女子400米跑世績的荷蘭名將寶爾，近日突然在網上爆紅，成為網民熱話，但談論的不是她的卓越成績或甜美笑容，而是因為一條賽後訪問片。

寶爾上周六先在女子400米跑以49秒17奪冠兼打破世界紀錄，繼而在周日協助荷蘭隊贏得4X400米接力金牌，成為了「雙金天后」，這位24歲樣子甜美的奧運奪金熱門即被網民關注，近日她賽後接受訪問的片段更被瘋傳，原因是她回答問題時的英文口音及語調極似卡通人物米奇老鼠，有網民留言：「我發誓如果你閉上眼晴，你可以說服自己米奇老鼠剛剛打破了400米室內世界紀錄」，有網民又回應：「兄弟，我閉上了眼晴，最後哭了，太準確。」

然而，有粉絲亦為寶爾護航：「實在有點無禮，她是最好的運動員之一，也是我們所有人的榜樣，她值得更好，而不是被取笑。」有網民亦加入支持：「別再批評我的人。」而有網民亦坦言：「她很甜美又可愛，但如果閉上眼睛聽着，你會聽到米奇在說話。」

不過，寶爾隨着成績及聲音，令她的人氣倍增，而適逢今年是奧運年，她的目標亦會放在巴黎奧運上，她在室內世錦賽前，上月已打破了世界紀錄，換言之兩周內兩次刷新世績，今夏在巴黎能否再有新獻，將令人期待。