希亞路：聖日耳門和波晉級

巴黎聖日耳門以2比0勝出首回合賽事，今仗以絕佳的領先姿態作客西班牙，如果他們最終未能晉級的話，將會是一個極大的挫敗。

基利安麥巴比將會最後一次代表巴黎聖日耳門衝擊歐聯冠軍，他知道取得先開紀錄入球的重要性，誓要帶領自己家鄉球會達成夢想。雖然他不會回防，但對落後需要追分的皇家蘇斯達來說就相當危險，事關他有能力接應任何過頭波傳送，以速度擺脫對方後防。

我之前提到巴黎聖日耳門經已由一支陣中粒粒皆星的球隊演變成一支年青具潛質的球隊，巴特利巴高拿正是其中一位年青好波小將。他攻入了一個精彩的個人表現入球及於左路相當具危險性，成為領隊安歷基多個進攻選擇之一。

皇家蘇斯達定要最少攻入兩球才可，但問題是他們不是一支經常能夠取得入球的球隊。

好消息是首席射手奧耶沙巴爾傷愈復出，所以我預期他會於前線三人的左路位置正選出擊。久保建英及安達施華應該會出任其他前鋒位置，這個進攻鐵三角能否為巴黎聖日耳門的後防帶來問題將會成為關鍵。

我認為如果皇家蘇斯達想有晉級機會的話，就定要於比賽初段取得入球。巴黎聖日耳門之前曾於淘汰賽階段戲劇性被淘汰，所以如果他們落後的話，或會感到壓力，但最終我預計今場次回合賽事將會和局收場，巴黎聖日耳門成功晉級。