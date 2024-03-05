辛尼復出火力大增　拜仁齊腳半W收素

陷入絕境嘅拜仁慕尼黑，喺歐聯16強次回合，將於主場反撲拉素。拜仁首回合落後0比1，今場贏波係基本要求，好彩今仗有利萊辛尼傷愈復出，加埋穆斯亞拿回勇，哈利卡尼有足夠供應爭取入波，加上拉素歐聯作客唔掂，近6場5次半場落後，拜仁有望早早入波，盡快奠定勝局，捧半場主勝。（Now 644周三凌晨4時直播）

哈利卡尼加盟拜仁後，個人演出數據唔錯，不過唔同喺熱刺，呢名英格蘭射手喺舊球會「可射可輔」，但喺拜仁角色就係最前嗰一個，好依靠中場供應，早排利萊辛尼受傷，加上穆斯亞拿態沉，影響到拜仁整體戰力。好彩拜仁今場開波前迎來好消息，穆斯亞拿上場鬥弗賴堡個人表演式入咗個靚波，狀態冒起，而且球隊傷情有所紓緩，德國傳媒指利萊辛尼已經回歸球隊訓練，有望正選上陣，另一前鋒基拿比亦有望自舊年12月後，重新進入大軍名單，杜曹進攻調動上，將會有更多選擇。

不過拜仁令人擔心嘅主要係後防，今場烏柏美卡奴要停賽，其實冇咗呢個炸彈仲好，頂替佢嘅馬菲斯迪歷特雖然唔算出色，但勝在夠穩定。拜仁過去12屆歐聯只有1次（2018/19年球季）未能殺入8強，既然後防唔穩，不如以攻代守，佢哋主場出擊例必搶韁，近15場主場賽事獲13勝，今仗要贏唔難。

拉素雖然喺首回合一鳴驚人，可惜球隊喺歐聯作客成績欠佳，近6場5次半場落後，包括對上一次於2021年作客安聯球場，半場以1球落後，最終以1比2輸波，預料今仗頂唔住拜仁狂攻，半場主勝捧得過。

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