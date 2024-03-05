許建德新賽季首次同時雙線出擊

香港車手許建德（Jonathan）宣佈在本年新賽季，提升個人參賽目標，在2024年的GT世界挑戰賽歐洲賽賽季中，同時角逐耐力盃（Endurance Cup）及衝刺盃（Sprint Cup）賽事，並以該兩項盃賽分數合計的全場銅盃車手總冠軍為本年目標。

Jonathan將會與意大利車手Eddie Cheever III合作出戰耐力盃及衝刺盃，而另一合作多年的英國隊友Chris Froggatt，則只會與上述兩人一同參加耐力盃的比賽，他們三人去年已一同贏得耐力盃的銅盃總冠軍。這次將是許建德首度同時出戰GT歐洲賽旗下的兩項盃賽。同一時間，他所屬的車隊將更換參賽車廠商，繼2020年為許建德贏得該屆總冠軍後，他們將再次回歸與法拉利車廠旗下的AF Corse車隊合作，以93號披上Sky車花的法拉利296 GT3為新戰車參賽。假若Jonathan成功奪得全場銅盃車手總冠軍的話，將可獲2025年的利曼24小時大賽的參賽資格，在世界舞台上爭逐。

雖然今年是許建德首次同時挑戰耐力盃和衝刺盃賽事，但這名港將對GT世界挑戰賽歐洲錦標賽絕不陌生，2024年將是他連續第六個賽季參加此項歐洲最頂級的GT3系列賽。這項歐洲錦標賽已成為全球最難度最高的賽事之一，本季將有55輛賽車於全賽季角逐。許建德對耐力盃賽事非常熟悉，他是這項賽事的上屆銅盃總冠軍。

然而，他今年將在競爭激烈、壓力更為巨大的衝刺盃中挑戰自己，一小時的短途比賽將考驗他的能力，有別於耐力盃的長途比賽性質。Jonathan希望能持續學習進步並且可做到快速適應比賽，因為他正努力準備好自己，與世界上的頂級GT車手作正面交鋒。

2024 GT世界挑戰賽歐洲賽賽程

2024年 4月5 至 7日 | 第一回合，法國Paul Ricard站，耐力盃

2024年 5月17至19日 | 第二回合，意大利Misano站，衝刺盃

2024年 6月26至30日 | 第三回合，比利時Spa-Francorchamps站，耐力盃

2024年 7月19至21日 | 第四回合，德國Hockenheim站，衝刺盃

2024年 7月26至28日 | 第五回合，德國Nürburgring站，耐力盃

2024年 8月23至25日 | 第六回合，法國Magny-Cours站，衝刺盃

2024年 9月20至22日 | 第七回合，意大利Monza站，耐力盃

2024年10月11至13日 | 第八回合，西班牙Barcelona站，衝刺盃

2024年11月21至23日 | 第九回合，沙地阿拉伯Jeddah站，耐力盃