麥巴比變閒人　PSG鬥皇蘇獻「細」

歐聯16強首回合領先2球嘅巴黎聖日耳門（PSG），將於次回合作客皇家蘇斯達，PSG今場作客只要保持不失球，或輸少於兩球即可晉級，做好防守已足夠。加上皇家蘇斯達進攻乏力，今屆歐聯7場賽事6次開2球或以下，睇嚟難逃出局命運，2.5球入球細更可取。（Now 643周三凌晨4時直播）

基利安麥巴比今夏約滿，今季將會係佢效力「大巴黎」嘅最後一季，雖然球隊上下戰意不用懷疑，麥巴比亦希望喺離隊前幫PSG贏得歐聯冠軍。

不過安歷基喺排陣上已開始讓球隊盡早適應冇咗麥巴比後嘅踢法，例如上場法甲僅派麥巴比踢半場，結果同摩納哥悶和0比0，球隊近2場聯賽都打和，各項賽事連續4場開2球或以下，相信今場情況亦相同，麥巴比未必踢足全場，安歷基嘅戰術着重控制比賽，今場作客只要唔失波就晉級，要達標唔難。

而皇家蘇斯達輸緊2球，次回合回師主場，肯定會全力出擊收復失地，無奈嘅係球隊近期進攻啞火，喺1月底至2月中期間試過連續5場0入球，雖然近期進攻有改善，但上月底西盃4強次回合遭馬略卡淘汰出局，各項賽事主場3連敗，士氣大受打擊，上場聯賽收起大批主力下2比3不敵西維爾，如此狀態要反勝PSG機會渺茫。

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