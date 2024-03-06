尼曼查維迪再度訪港　鼓勵小球員保持鬥心

尼曼查維迪再度訪港！這位曼聯名宿日前到位於寶琳的香海正覺蓮社佛教黃藻森學校，與一眾小學生交流，維迪活動後勉勵小朋友保持爭勝心，又笑指如果他們繼續進步「說不定日後可以為曼聯效力。」

維迪去年8月，就因出席「賽馬會青少年足球精英匯」而訪港，今次再通過「賽馬會學界足球發展計劃」，和該校約140位學生見面。這位曼聯名宿聯同曼聯足球學校香港總教練奧拜恩，先與低年級學生做控球和考驗反應等熱身遊戲後，便跟高年級同學進行小型球賽，維迪過程中不忘施展腳法，引來全場歡呼。

維迪活動後稱讚小朋友十分投入，鼓勵他們繼續堅持，成為職業足球員：「我很記得其中1組小朋友打比賽時，有很強的爭勝心，這種態度在足球場上好重要，因為當球員一心想贏，自然會不斷努力增進球技，希望他們能保持這種態度，說不定日後可以為曼聯效力呢！」

今年有不少足球名將先後來港獻技，包括李華度、托迪和傑斯等，維迪指這些賽事大受歡迎，令球迷樂在其中：「我幾年前都有參加名宿賽，當時自己仍很有鬥心，盡力不讓對手輕易進攻，但球迷大多想觀看入球，所以就算再收到邀請，最後都婉拒出戰，可能下次再有機會參加名宿賽，要學懂放鬆；但我覺得舉辦更多這些比賽一定是好事，因為這能夠勾起球迷回憶。」

參與第10屆「賽馬會學界足球發展計劃」的該校體育老師招俊業，就表示奧拜恩教導自己多以鼓勵方式指導學生，讓小朋友踢「開心足球」。至於就讀小六生足球隊隊員何卓妍，就透露由於家人是曼聯球迷，因此對維迪亦有認識，又特別欣賞維迪的腳法，令她明白要努力改善防守和控球技術，盼將來再有機會與維迪切磋球技。