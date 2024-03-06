丹恩奴域：山東主場力擒水手

相信不少人對於FC山東能夠晉級今屆亞冠盃8強都大跌眼鏡，但他們上一圈成功淘汰了川崎前鋒出局，證明他們是一支十分好的球隊。

來自中超的FC山東有多個勝人之處，他們的自由球攻勢相當具危險性，跟大家看到查特臣面對川崎前鋒時攻入的奠勝球一樣，他們於反擊攻勢時亦充滿威脅。

基利辛是他們最強勁的進攻武器，此子作客川崎前鋒時梅開二度，如今累積入8球排在亞冠盃射手榜的首席位置。這位巴西人不但於禁區內具備入球觸角，亦能夠作遠距離射門，所以我預期他會是FC山東最具威脅的球員。

另外，大家亦要留意卡沙舒韋利的演出。他踢法聰明及創造力豐富，能夠在悶局中製造機會，所以如果他跟基利辛串連得好的話，有可能會為橫濱水手帶來危險。

橫濱水手上一圈在帶點幸運成份底下，總算成功淘汰曼谷聯出局。雖然他們控制著戰局，但需要憑著加時賽末段的12碼入球，才能夠晉級到8強。

我認為他們定要加強門前把握力，上場比賽雖然錄得37次攻門，但當中只有5次中目標攻門，表現絕對不夠好。然而，由於前線擁有安達臣盧比斯，邊路亦有荷西艾爾巴坐鎮，球隊前線進攻力具有一定的質素。

水手的中場球員定要踢得醒目。喜田拓也及渡邊皓太將要在中場嘗試控制比賽節奏及瓦解FC山東的進攻，而南泰熙能否在反擊時將皮球準確地傳到隊友腳下亦相當關鍵。

雖然橫濱水手於分組賽階段曾經雙殺FC山東，但FC山東的表現有所改善，加上得到主隊球迷的吶喊助威下，我預計主隊FC山東今仗將可獲勝。