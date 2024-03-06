前網壇「一姐」施蒙娜禁賽上訴成功　即時回歸球壇

擁有兩項大滿貫錦標的網壇前世界「一姐」施蒙娜，周二獲國際體育仲裁法院（CAS）宣判，成功上訴將原本4年的禁賽期縮減至9個月，意味着這位32歲羅馬尼亞球星可以隨時回歸職業球壇。

施蒙娜於2022年美國公開賽期間藥檢「肥佬」，被檢測出體內紅血球生成的Roxadustat藥物，同年10月起停賽；去年5月她又因「運動員生物護照」有問題，涉嫌再使用禁藥，原本被判禁賽至2026年10月。

然而，施蒙娜一直堅稱自己「清白」，並向CAS提出上訴，透露自己先前服用了一種名為Keto MCT的膠原蛋白補充劑可能受到藥物污染；而今年2月她出席聽證會後，CAS三位法官一致通過，裁定她並非故意服用禁藥，將禁賽期縮短至9個月，由於施蒙娜的禁賽期始於2022年10月7日，換言之她的赦免即時生效，將回歸職業網壇，並準備參加今夏的巴黎奧運。

曾贏得2018年法網及2019年溫網的施蒙娜即在個人社交平台表示:「這次磨難是證明了韌性，真相的勝利是苦樂參半，即使遲來，但也令人非常欣慰。」

過去前俄羅斯天后舒拉寶娃也曾爆出禁藥風波而遭禁賽兩年，她上訴成功後縮短為15個月；而相比下施蒙娜起初被禁4年是甚為罕有的重罰，縮短至9個月也是最大幅度的縮減。