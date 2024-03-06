希亞路：皇馬希望半場解決萊比錫

皇家馬德里首回合作客RB萊比錫取得了一個理想的賽果而回，成功以1比0獲勝，令他們被視為晉級熱門球隊。

由於當時祖迪比寧咸因傷缺陣，不過巴謙戴亞斯頂上並交出了星級表現，攻入一個精彩的奠勝入球。最近他的表現令我留下深刻好印象，不但控球技巧出眾，分波能力亦十分好，還可以作出精彩的射門。無論他是正選上陣或後備登場，他將會產生危險。

我相信領隊安察洛堤將希望可以盡快解決今場賽事，所以將希望可以領先姿態完成上半場賽事。有見及此，中場球員會嘗試盡量於中路將皮球傳到雲尼斯奧斯祖利亞及洛迪高高斯的腳下，事關他們的速度很大機會為RB萊比錫構成問題。

祖迪比寧咸經已於上周末復出，我預期他今仗將會落場，對RB萊比錫來說絕對是一個壞消息。

RB萊比錫的最大晉級機會是首回合於主場取得一個正面的賽果。事實上他們表現不錯，製造出幾個入球良機，令皇馬門將盧連要作出幾次精彩撲救。

他們陣中擁有幾位十分好的前鋒，我認為年青射手錫斯高的表現相當出色。他只需要加強一點門前把握力，但他的走位及警覺性不俗。

我依然認為奧賓達及沙維施蒙斯是前線最具威脅的球員，他們的速度及串連攻勢有能力為皇馬帶來麻煩。然而，我預計皇家馬德里最終可勝出今場相當開放及緊湊的對碰。