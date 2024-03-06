外流港將　新東家主帥：勞烈斯料4月復出

新一季中甲周六（9日）展開競逐，其中有港將勞烈斯效力的廣西平果哈瞭，將於揭幕戰鬥江西廬山。新任廣西主教練的巴塞隆拿名宿加比，賽前對新賽季中甲爭冠形勢作分析，並講及新兵勞烈斯（Vas）的傷勢。

上季效力中超球隊大連人的港將勞烈斯，新季轉戰中甲廣西平果哈瞭，這位28歲中堅今年1月底代表港隊出戰亞洲盃決賽周，3場分組賽皆擔正，但在對巴勒斯坦的比賽中不幸傷及肩部，最新一期港隊初選名單，Vas亦因傷無緣入選。

今季接過廣西平果哈瞭帥印的加比，近日接受內媒訪問時，就談到Vas的近況：「佢喺2月做咗肩部手術，大約需要近兩個月時間康復，最理想喺4月重返球場。」Vas早前亦在社交平台上載手術後的照片，形容今次受傷，只是新賽季征途上的「小障礙」。

廣西平果哈瞭上季僅取得聯賽第4，加比就認為今季球隊有能力衝擊升班資格，但認為難度會比上季更大：「今季好多球隊都有更大目標，投入唔少經費，競爭肯定比上季更激烈，至少6至7隊水平接近嘅球隊會爭奪前兩名。」廣西平果哈瞭將會在揭幕戰，主場迎戰江西廬山。