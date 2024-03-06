1球在手未夠喉　皇馬全攻陣轟爆萊比錫

歐聯16強次回合，皇家馬德里主場迎戰RB萊比錫。皇馬首回合作客險勝1比0，1球在手返主場出擊好好踢，不過晉級尚未穩陣，相信主帥安察洛堤唔會保留，將會排出進攻陣容，務求再次贏波晉級。RB萊比錫近況差劣，今場去到巴拿貝球場凶多吉少，「銀河艦隊」讓一球照捧上盤。（Now 643周四凌晨4時直播）

皇馬首回合喺祖迪比寧咸缺陣下，憑巴謙戴亞斯一箭定江山小勝1球，祖迪比寧咸已於上場西甲對華倫西亞傷愈復出，並攻入絕殺球，但遭球證吹完場判詐胡，激烈抗議下食紅牌被逐，嚟緊聯賽要坐波監，不過唔妨礙佢今場歐聯上陣，皇馬攻擊線有佢坐鎮，配合雙箭頭雲尼斯奧斯祖利亞同洛迪高高斯，可以話係入球保證，事關呢個攻擊鐵三角今季各項賽事攻入47球，今場勢必繼續數胡。

RB萊比錫為爭晉級，今場勢必豁出，同皇馬對攻，不過佢哋近期狀態低迷，歇冬後連場落敗，特別係作客表現差劣，已經連續13場作客失波，試過作客史特加大敗2比5，而對上一次作客保持清白要數到去年9月對慕遜加柏，咁嘅後防表現難以反勝皇馬，晉級機會渺茫。

再睇埋往績，「銀河艦隊」嘅巴拿貝球場可以話係德甲兵嘅「凶地」，近3次皇馬主場對德甲球隊取得全勝，RB萊比錫遭「雙殺」出局都係意料中事。

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