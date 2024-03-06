香港首辦三鐵世界盃　港將主場出擊爭奧運資格

香港將於3月24日首次舉辦三項鐵人世界盃，賽事作為巴黎奧運積分站之一，預計將吸引大批世界頂尖選手來港競技，港隊成員伍泰龍和彭詩雅周三（6日）於記者會上表示，期望主場爭取佳績。

三項鐵人世界盃香港站為運動員提供爭取2024巴黎奧運以及世界排名積分的機會，賽事為半奧運距離，賽事以中環灣仔海濱長廊作起步點，先於維港進行750米游泳，上岸後沿博覽道、國際金融中心、以至中環碼頭進行五圈共20公里的單車，最後途經政府總部及立法會等地標一帶進行兩圈共5公里跑步，最後於金紫荊廣場衝線。

三項鐵人世界盃2024香港站中高手雲集，包括現世界排名15、杭州亞運金牌的日本選手尼拿.賢治（Kenji Nener）、東京奧運混合接力銀牌得主Kevin Mcdowell，女子組亦有東京奧運個人銅牌、混合接力銀牌，來自美國的Katie Zaferes，以及久休復出、來自英國的里約奧運個人賽銅牌得主Vicky Holland等。

香港代表彭詩雅和伍泰龍均期待主場作賽，上周於馬來西亞站亞洲盃摘銀的彭詩雅表示：「在主場家人朋友前比賽感覺很好，我知道一定會有好多人支持我們。對於爭取入巴黎奧運，我會說是享受過程，因為2028奧運才是我的最大目標，但今次世界盃能與頂尖選手較量都會是很好的經驗。」

三鐵隊剛展開賽季，但世界排名第109的香港「一哥」伍泰龍（Jason）日前卻在訓練時意外遭巴士撞傷手部，他表示左手傷及肌肉，幸沒有骨折，休養幾日後已經復操：「現在游水時左手仍感到一點點痛，但不是很大問題，在爭取奧運積分如此重要的一年受傷的確不是最好的備戰情況，但意外沒有人想有，我會盡力專注訓練，回復之前的水平。香港多人多車，希望所有道路使用者都注意安全。」

現時伍泰龍位列亞洲第3，當中最大威脅的選手、現亞洲排名第四的杭州亞運個人賽銅牌來自哈薩克的比桑班耶夫（Ayan Beisenbayev）亦將來港爭取亞洲區奧運資格的唯一席位，如能在主場獲得佳績，有望拉開領先優勢。

香港三鐵隊總教練韋安祖表示：「香港站比賽會是很好的機會讓香港運動員在壓力下比賽，吸收大賽經驗。港隊之後將出戰中國半程亞錦賽及日本亞錦賽，這兩個比賽會較容易爭取奧運積分，是今年的重點比賽。」