曼城留力鬥紅軍　哥本哈根「+3」值博

歐聯16強次回合賽事，曼城主場迎戰哥本哈根。「藍月亮」首回合贏3比1，可以睇定來踢，加上將於下場英超硬撼榜首利物浦，今仗好可能會留力，未必大炒對手。丹麥球隊哥本哈根今屆歐聯由分組賽計起，7戰未試過輸3球或以上，今仗「讓球主客和」受讓3球，寧願博讓球客勝。（Now 644周四凌晨4時直播）

曼城近期惡戰連場，踢完上仗「曼市打吡」對曼聯之後，下仗將鬥利物浦，成為能否衞冕英超最關鍵一戰，相信領隊哥迪奧拿權衡輕重之後，今場歐聯唔會搏得太盡，以免出現傷兵，因小失大。特別係曼城既然首回合已領先2球，今仗正好可以利用最擅長嘅傳控踢法「拉布」，以節省體力，預料就算贏，都係小勝居多。

至於哥本哈根為咗爭取收復失地，應該會主動搶攻，問題係礙於質素所限，要攻入曼城大門，並非易事，加上對手反擊力強，相信哥本哈根亦唔敢壓得太前，否則一旦再失波，就更加難翻身。

哥本哈根由今屆歐聯分組賽計起，7戰取得2勝2和3負，其中近4場歐聯僅1敗，除咗16強首回合1比3輸畀曼城之外，另外2場敗仗對拜仁慕尼黑、曼聯，都只係淨輸1球，表現硬淨，讓球客勝「+3」博得過。

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