港超聯　東方初鬥均業北區　激戰可期

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「中銀人壽香港超級聯賽」周三（6日）獨腳戲，東方坐鎮旺角大球場迎戰均業北區。東方派出高素巴耶夫及鐘樂安鎮守後防中路，梁振邦復任正選，與馬高斯及余在言於中場串聯，支援箭頭巴科爾；北區則改由今季聯賽首次擔正的年輕門將張桂華把關，韋法頓及柏度組成中堅組合，何振廷及羅曉聰負責中場派牌，前線肯迪及馬圖斯等衝鋒陷陣。

東方正選：

1 葉鴻輝 [GK]

2 賀爾

3 高素巴耶夫

5 鐘樂安

7 巴科爾

11 黃皓雋

14 余在言

16 梁振邦 [C]

17 柳志成

23 馬希偉

27 馬高斯

均業北區正選：

16 張桂華 [GK]

2 張俊軒

3 柏度

4 韋法頓

5 卡爾特納

7 馬圖斯

9 羅港威

10 羅曉聰

11 肯迪

14 何振廷 [C]

27 林樂勤

東方後備：

26 廖富源 [GK]

6 郭崇毅

8 巴拉克

15 黃浩然

19 于楊

21 丹尼爾

30 黃梓浩

35 林千裕

42 楊棟棋

44 柏拔

77 李俊霆

88 張文浩

均業北區後備：

1 林駿杰 [GK]

8 伊泰路

13 朱偉鈞

17 周家樂

20 陳曜燃

21 蘇啟浚

22 劉君正

23 蕭世充

47 王力威

73 黃偉國

94 韋健豪

99 陳浩嘉

「中銀人壽香港超級聯賽」周三（6日）假旺角大球場上演一場第4周補賽，東方主場迎戰均業北區。5日內應付第2場比賽的東方，要盡快忘記上場聯賽失利重振旗鼓；北區則希望延續勝軌，進一步鞏固中游位置。兩軍季內首度交鋒，激戰可期！（on.cc東網周三晚上8時按次收費直播）

東方上場以0比1僅負大埔，主教練盧比度（Chino）對球隊在表現較佳情況下，最終輸波感到挫敗：「要激勵番球隊，令大家相信努力係會有回報！」今季首次面對北區，Chino強調會嚴陣以待：「好欣賞北區呢隊波，我認識『細榮』（均業北區主帥梁志榮）好耐，佢係一個好教練，對手唞到足體能肯定有優勢，加上陣中外援同本地球員都具質素，今場會好難應付。」

馬高斯過往曾與梁志榮及林樂勤等在夢想FC合作，對北區職、球員不會陌生，他認為這支港超新軍有不少具港超經驗球員在陣，絕對不可小覷，但認為臨場更重要是做好自己：「今季我哋整體實力更強，製造出更多機會，但係差啲運氣，希望今場表現會有所提升。」

早前經歷8日3戰的均業北區，上場險勝標準流浪終止各項賽事3連敗。球隊休息逾一周後再上征途，主教練梁志榮透露球員身體恢復進度非常理想，是役可以強陣應戰，但他認為東方絕不易應付：「東方整體球員實力平均，雖然冇咗孫銘謙，但前線仲有好多好球員可以用，目標有分落袋先。」

門將林駿杰上場犯錯後，將功補過救出12碼，但他卻對個人表現不甚滿意。對於球隊近4場失掉13球之多，「JJ」承認後防在溝通上有必要改善，避免再因誤會走漏對手，希望今場能繼續贏波：「我哋上場攞完3分，呢刻士氣好好，我會盡快重拾信心同狀態。」