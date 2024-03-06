港超聯　東方1球小勝均業北區

「中銀人壽香港超級聯賽」周三（6日）假旺角大球場上演獨腳戲，由東方主場迎戰均業北區，東方憑馬希偉上半場入球一箭定江山，以1球擊敗北區，順利全取3分。

兩隊季內首次交手，東方派出高素巴耶夫、鐘樂安鎮守後防，梁振邦復任正選，與馬高斯在中場掃蕩，入球重任落在余在言、巴科爾身上；北區則改由今季聯賽首次擔正的張桂華把關，中堅由卡爾特納夥拍柏度，何振廷、羅曉聰和肯迪負責在中場派牌，支援馬圖斯衝鋒陷陣。

兩隊開局慢熱，直至13分鐘東方率先打開缺口，馬高斯交出長傳，巴科爾再橫傳予馬希偉，後者推過對方後衞再冷靜射入。落後的北區隨即反撲，15分鐘羅港威禁區頂施放冷箭，被葉鴻輝一抱入懷。

東方之後控制大局，23分鐘馬高斯頭槌頂得太正。6分鐘後余在言開出角球，尾柱的高素巴耶夫起腳，被張桂華撲出。37分鐘馬希偉傳入中路，黃皓雋順勢一抽又未能考驗張桂華，半場東方暫時領先1球。

易邊後東方繼續主動搶攻，馬希偉推入大位起腳斜出。北區之後換入王力威、黃偉國、朱偉鈞等加強攻力，但之後差點再度失守，但巴科爾近射力度欠奉，丹尼爾頭槌又不中目標，最終東方維持勝局，以1球擊敗北區。