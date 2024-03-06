港超聯　首奪POM　馬希偉未敢想接班「孫銘」

東方周三（6日）於「中銀人壽香港超級聯賽」，坐鎮旺角大球場以1比0擊敗均業北區，攻入全場唯一入球的馬希偉（Timmy），再成為東方贏波功臣，賽後更首次獲選為「全場最佳球員」（POM）。東方主力孫銘謙離隊轉戰中超後，Timmy需要負起更多責任，他希望繼續用好表現幫助球隊，並表示未敢想接班「孫銘」。

上月剛度過20歲生日的Timmy今季為東方屢建奇功，各項賽事已累積攻入7球，入球數僅次於陣中頭號射手巴科爾，Timmy透露今季踢法變得更直接，有賴教練團提點：「教練團都見到我平時駁腳居多，喺射波方面冇咁大信心，提我要多啲起腳，要變得更有威脅。」今場為東方攻入致勝入球的Timmy，賽後獲到場觀戰的港隊主教練莊恩安達臣選為POM，今季首次奪得這個獎項，他顯得受寵若驚：「（攞獎）畀我好大嘅信心，多謝主教練（盧比度）呢段時間畀我咁多出場機會，令我喺比賽中攞到好多經驗。」

孫銘謙離隊後，Timmy被外界視為其中一位「接班人」，對此他則表示：「冇諗過接『孫銘』班，一步一步先做好自己，踢好每場比賽，會嚟嘅始終會嚟。知道孫銘謙嘅離開對我哋好大影響，我喺東方由青訓上到嚟，都想幫球隊更多。」